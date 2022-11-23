МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара меняется разнонаправленно к евро и иене, инвесторы ожидают публикации вечером протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Аналитик рассказал, кто толкает доллар вверх втайне от всех

По состоянию на 7.30 мск курс евро к доллару растёт до 1,0311 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0302 доллара, курс доллара к иене поднимается до 141,51 иены со 141,24 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,07%, до 107,14 пункта.

"Инвесторы сосредоточились на сообщениях ФРС, которые отмечали возможную необходимость более низких темпов повышения учётной ставки, в то время как более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты компаний также повысили настроения", — считает аналитик банковской группы National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.

Позднее в среду Федрезерв опубликует протокол своего последнего заседания. Трейдеры надеются получить в документе подсказки по поводу дальнейшей политики регулятора. Также ФРС может дать дополнительные детали об экономических ожиданиях.