МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился под давлением новых вспышек COVID-19. Инвесторы с нетерпением ждут выхода протоколов последнего заседания ФРС, в которых могут быть сигналы о дальнейшем ужесточении политики центрального банка США. Аналитик рассказал, кто толкает доллар вверх втайне от всех

В Китае 22 ноября зарегистрированы 29 157 случаев заражения COVID-19. Это — максимум более чем за семь месяцев, и в Шанхае объявлено об ужесточении порядка въезда в город.

"Возобновление ограничений и массовое обязательное тестирование в Пекине и Шанхае, вероятно, нивелирует частичное смягчение карантинных мер, но власти намерены избежать избыточных локдаунов", — говорят аналитики Maybank.

По словам трейдеров, вызванные COVID перебои в работе и ограничения на перемещение людей могут негативно отразиться на деловой активности, отмечая, что многим участникам рынка приходится работать удаленно. Названа валюта, способная подорвать финансовое господство США

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар США к юаню на уровне 7,1281 против 7,1667 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1388, а на момент написания статьи торговалась по 7,1445.

Позднее в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать сигналы о вероятности замедления темпа повышения процентных ставок.

Темп ужесточения политики центрального банка США может повлиять на динамику доллара и других основных валют. Некоторые трейдеры также отмечают, что перед концом года, когда компании продают иностранную валюту, чтобы выполнить обязательства в юанях, китайская валюта может получить некоторую поддержку.

"Мы ожидаем, что (В 2023 году) юань будет получать поддержку со стороны восстановления роста экономики, менее мягкой денежно-кредитной политики и сильного платежного баланса", — говорит аналитик Standard Charted Бекки Лю, добавляя, что укрепление юаня, вероятно, будет сдерживаться возобновлением действия карантинных мер и растущим расхождением траекторий процентных ставок в США и в Китае.

По ее прогнозу, в конце 2022 года пара доллар/юань будет торговаться по 7,1, в 1-м квартале следующего года — по 7,05, во 2-м квартале — по 7,10, в 3-м квартале — по 7,00, а в четвертом — по 6,95.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 107,082 от уровня закрытия предыдущей сессии 107,222. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1487.