Курс юаня снизился к доллару на фоне вспышки коронавируса в Китае и в ожидании решений ФРС
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился под давлением новых вспышек COVID-19. Инвесторы с нетерпением ждут выхода протоколов последнего заседания ФРС, в которых могут быть сигналы о дальнейшем ужесточении политики центрального банка США.
В Китае 22 ноября зарегистрированы 29 157 случаев заражения COVID-19. Это — максимум более чем за семь месяцев, и в Шанхае объявлено об ужесточении порядка въезда в город.
"Возобновление ограничений и массовое обязательное тестирование в Пекине и Шанхае, вероятно, нивелирует частичное смягчение карантинных мер, но власти намерены избежать избыточных локдаунов", — говорят аналитики Maybank.
По словам трейдеров, вызванные COVID перебои в работе и ограничения на перемещение людей могут негативно отразиться на деловой активности, отмечая, что многим участникам рынка приходится работать удаленно.
Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар США к юаню на уровне 7,1281 против 7,1667 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1388, а на момент написания статьи торговалась по 7,1445.
Позднее в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать сигналы о вероятности замедления темпа повышения процентных ставок.
Темп ужесточения политики центрального банка США может повлиять на динамику доллара и других основных валют. Некоторые трейдеры также отмечают, что перед концом года, когда компании продают иностранную валюту, чтобы выполнить обязательства в юанях, китайская валюта может получить некоторую поддержку.
"Мы ожидаем, что (В 2023 году) юань будет получать поддержку со стороны восстановления роста экономики, менее мягкой денежно-кредитной политики и сильного платежного баланса", — говорит аналитик Standard Charted Бекки Лю, добавляя, что укрепление юаня, вероятно, будет сдерживаться возобновлением действия карантинных мер и растущим расхождением траекторий процентных ставок в США и в Китае.
По ее прогнозу, в конце 2022 года пара доллар/юань будет торговаться по 7,1, в 1-м квартале следующего года — по 7,05, во 2-м квартале — по 7,10, в 3-м квартале — по 7,00, а в четвертом — по 6,95.
На момент написания статьи индекс доллара снизился до 107,082 от уровня закрытия предыдущей сессии 107,222. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1487.
https://1prime.ru/Forex/20221123/838918639.html