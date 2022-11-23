МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду доллар США сохраняет устойчивость, а инвесторы в напряжении ждут выхода протоколов последнего заседания ФРС, в которых могут быть сигналы о дальнейшем повышении процентных ставок. Аналитик рассказал, кто толкает доллар вверх втайне от всех

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 107,110, а на предыдущей сессии он снизился на 0,65%.

По словам аналитика Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг, динамика доллара во вторник была обусловлена усилением склонности инвесторов к риску, в то время как курсы акций росли благодаря росту прибылей компаний и ожиданий замедления темпа ужесточения политики ФРС.

Резервный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до максимума почти за 14 лет 4,25%, и заявил о необходимости более существенного, чем ожидалось раньше, ее дальнейшего повышения.

После этого пара новозеландский доллар/доллар США подскочила до максимума за три месяца 0,6207, а на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,47%, по 0,6173.

По новому прогнозу РБНЗ, для обуздания инфляции, возможно, потребуется, чтобы экономика находилась в рецессии в течение целого года.

Сильный рост числа заражений COVID-19 в Китае затмил надежды на скорое полное возобновление работы второй в мире по величине экономики. В среду Шанхае была прервана работа съезда автопроизводителей, а в Чэнду в течение пяти дней будет проводиться массовое тестирование горожан.

"Несомненно, что в ближайшее время введение новых ограничений негативно отразится на экономике, но пока, похоже, рынок считает, что в среднесрочной перспективе Китай будет постепенно двигаться к стратегии сосуществования с COVID, — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Картрил. — Тем не менее мы считаем, что в этом процессе весьма вероятны отступления, поэтому ожидаем всплесков волатильности на рынках".

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась на 0,11% выше уровня закрытия вторника, по 1,0313, после роста на 0,6% на предыдущей сессии. Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,08%, до 1,1874. Австралийский доллар потерял 0,15%, за него давали 0,664 доллара США.

Рынок цифровых валют оставлялся волатильным, биткоин то падал, то поднимался, а на момент написания статьи торговался с ростом на 1,79%, по 16 477 долларов США.