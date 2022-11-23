МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к доллару и юаню демонстрирует рост после колебаний в самом начале сессии, но по отношению к евро всё ещё торгуется в небольшом минусе: доллар торгуется по 60,47 рубля, курс евро — 62,37 рубля, юаня — 8,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется устойчиво утром в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск снижается на 21 копейку, до 60,47 рубля, евро — растет на 7 копеек, до 62,37 рубля, юаня — опускается на 3 копейки, до 8,44 рубля.

"Более слабо российская валюта чувствует себя к евро на фоне роста последнего на форексе", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

При этом рубль как ранее слабо отреагировал на падение стоимости нефти, так так же слабо откликался на ее рост, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Также и сегодня, в среду, "боковик" в интервале 60-61 рубля за доллар выглядит наиболее вероятным диапазоном торгов, заключает он.