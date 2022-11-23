МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара увеличивается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, инвесторы пребывают в ожидании публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании протокола ФРС

По состоянию на 14.15 мск курс евро к доллару растёт до 1,0313 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0302 доллара, курс доллара к иене поднимается до 141,44 иены со 141,24 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,12%, до 107,09 пункта.

Позднее в среду вечером ФРС США опубликует протокол последнего заседания. Рынки надеются получить подсказки о дальнейшей политике регулятора. Также в протоколе могут быть подробности об экономических прогнозах.

При этом трейдеры больше полагаются на продолжение ужесточения монетарной политики регулятора. По данным CME Group, 75,8 аналитиков полагает, что по итогам декабрьского заседания ФРС повысит учётную ставку по меньшей мере ещё на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. А ужесточение монетарной политики позитивно для доллара.