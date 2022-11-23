МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду прибавляет к доллару и юаню, но стабилен к евро в условиях роста евровалюты на форексе, следует из данных торгов. Доллар укрепился к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск снижался на 26 копеек, до 60,42 рубля, евро оставался около 62,3 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 5 копеек до 8,42 рубля, а объем торгов им составлял 32,8 миллиарда рублей против 44,4 миллиарда по евро и 56,8 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,4%, юань – на 0,5%. Рублевая цена нефти составляла около 5,185 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ БАЛАНСИРУЕТ

Российская валюта днем в среду прибавляет против доллара и юаня, но стабильна к евро на фоне роста евровалюты на форексе. Так, основная валютная пара прибавляет 0,2% — до 1,032.

Позднее в среду вечером ФРС США опубликует протокол последнего заседания. Рынки надеются получить подсказки о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2% — до 107 пунктов. Российский рынок акций поднимается на торгах среды

Стоимость нефти днем палада на 3,2% до 85,6 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок нефти в ожидании условий установления "потолка цен" на российскую нефть. Глобальные курсовая и сырьевая динамика взаимокомпенсируются с точки зрения влияния на курс рубля.

Тем не менее, недавние резкие колебания цен на нефть заставляют участников торгов быть осторожными и не рассчитывать на сильное укрепление рубля даже во время налогового периода, предостерегает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ПРОГНОЗЫ

В середине недели на курсовую динамику рубля могут повлиять санкционные новости, в первую очередь относительно потолка цен на российскую нефть, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Тем не менее в условиях пика текущего налогового периода этот негатив будет компенсироваться", — добавляет он.

Пока не стоит ожидать роста курсовой волатильности, последние несколько дней не отличаются ярко выраженной динамикой валютных пар и на форексе, рассуждает Фетисов из Россельхозбанка.

"Юань к доллару на форексе также относительно стабилен на уровнях 7,13-7,16 юаня за доллар, и похоже, что такой уровень в целом пока устраивает Народный Банк Китая. Соответственно, курс юаня к рублю также относительно стабилизировался на отметках 8,43-8,53. Однако возможное ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае в ближайшие дни, вероятно, спровоцирует очередную волну оттока капитала и заставит Народный Банк Китая активизировать интервенции для стабилизации курса", — добавляет он.