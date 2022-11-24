МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Доллар в четверг утром дешевеет к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар снижается перед публикацией протокола заседания ФРС США

По состоянию на 7.32 мск курс евро к доллару понимается до 1,0434 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 138,78 иены со 139,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) понижается на 0,29%, до 105,77 пункта.

В среду вечером Федрезерв опубликовал протокол последнего, ноябрьского заседания. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

Ключевая ставка была повышена ФРС шесть раз с начала года. По данным CME Group, 76% аналитиков прогнозируют новое повышение в декабре до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, то есть более низкими темпами, чем на четырех заседаниях до этого. Остальные аналитики допускают повышение прежними темпами, то есть до 4,5-4,75%.

Вместе с тем финансовые площадки Японии открылись после выходного дня в среду, а вот биржи США закрыты в четверг и пятницу, что сказывается на объеме торгов.