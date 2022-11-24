МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии демонстрирует умеренный рост к доллару, но слабеет к евро: доллар по 60,57 рубля, евро минутами ранее превосходил 63 рубля, юань — на уровне 8,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к иене и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 8.28 мск снижается на 13 копеек, до 60,57 рубля, евро — растет на 19 копеек, до 62,89 рубля, юаня — практически не меняется, находясь на отметке 8,44 рубля.

Минутами ранее курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей, впервые за неделю, с 16 ноября.