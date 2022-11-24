МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к доллару ускорил темпы роста после небольшого негатива на старте, к юаню стабилен, а по отношению к евро все еще в небольшом минусе: доллар чуть дешевле 60,4 рубля, евро — 62,7 рубля, юань — 8,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в начале торгов продемонстрировал слабый рост

Курс доллара расчетами "завтра", начавший торги с отметки 60,52 рубля, на 11.04 мск снижается на 34 копейки к предыдущему закрытию, до 60,36 рубля, евро — растет на 1 копейку, до 62,71 рубля, юаня снижается на 1 копейку — 8,43 рубля.

"Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Наибольшую силу, как и днем ранее, показывает европейская валюта, которая активно укрепляет позиции на форекс", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Егор Жильников из Промсвязьбанка в четверг не ожидает высокой волатильности на валютном рынке ввиду выходного дня в США. Явных драйверов для выхода из диапазона 60-61 рубль эксперт также не наблюдает.