МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем растет против доллара и немного теряет к евро в условиях укрепления евровалюты к американской на форексе и приближения пика налогового периода ноября, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар США снижается после выхода протоколов ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск снижался на 26 копеек, до 60,44 рубля, евро прибавлял 18 копеек, до 62,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку, до 8,43 рубля, а объем торгов им составлял 49,3 миллиарда рублей против 31,4 миллиарда по евро и 54,6 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,4%, юань — на 0,1%, евро прибавлял 0,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта днем в четверг росла против доллара и юаня, но немного теряла к евро на фоне роста евровалюты на форексе. Так, основная валютная пара прибавляла 0,2% — до 1,041 доллара за евро. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,2% — до 105,8 пункта, сигнализируя об аппетите к риску на глобальных рынках.

"При этом поддержка рублю со стороны пика ноябрьского налогового периода в РФ позволяет отчасти нивелировать негатив от падения цен на нефть", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

Стоимость нефти теряет в цене 0,8% до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть. Рынки оценивают, как такие меры отразятся на перспективах предложения и спроса на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе. Российский рынок акций сократил темпы роста в ходе торгов

"Падение нефти во многом связано с возможным введением более высокого, чем предполагалось ранее, потолка цен на российскую нефть", — поясняет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В то же время рынки опасаются за перспективы мирового спроса на этот вид сырья, поскольку мировые ЦБ придерживаются политики повышения ставок на фоне высокой инфляции. Такая ситуация может привести к рецессии, и это может отразиться на нефтяном спросе.

ПРОГНОЗЫ

Для курса остается актуальным диапазон 60-61 рубль за доллар, но в связи с завтрашним пиком налогового периода рубль по итогам четверга, вероятно, умеренно укрепится, рассчитывает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Отмечающийся слабый потребительский спрос в экономике – это меньший рост импорта и некоторая поддержка рублю, полагает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

"Краткосрочно — важнее налоговые продажи, а в декабре ряд экспортеров будет готовиться к выплате дивидендов. Поэтому пока рубль может оставаться близко к текущим уровням, возможное ослабление к концу года вряд ли будет резким (до 62-64 рублей за доллар), особенно в свете предлагаемых 65-70 долларов за баррель для "ценового потолка" по российской нефти с 5 декабря — прямо "рождественский подарок", — резюмирует он.