МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ повысился к доллару до 60,67 рубля, а к евро упал до 63,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжает дешеветь к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 60,67 рубля, евро вырос на 50 копеек, до 63,2 рубля.