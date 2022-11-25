МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу утром снижается, инвесторы по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышение учетной ставки, а на конъюнктуру соответствующим образом реагируют и американские облигации, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже перешел к снижению к доллару

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару растёт до 1,0422 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене сокращается до 138,41 иены со 138,61 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,31%, до 105,75 пункта.

Снижение спроса на доллар выражено и падением доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних бондов США (US Treasuries) снижается до 3,656% с 3,709% по сравнению с предыдущим торговым днем.

Все факторы валютного рынка заключены в том, что внимание трейдеров по-прежнему обращено к политике Федрезерва. Вследствие роста потребительских цен регулятор в этом годку запустил цикл повышения ставки рефинансирования. С начала года инфляция в США не опускалась ниже 7,5% при целевом уровне ФРС всего в 2%.

В декабре ожидается очередное повышение учётной ставки. Но в протоколе ноябрьского заседания ФРС отметила целесообразность скорого замедления темпов такого повышения.

Теперь, по данным CME Group, 81% аналитиков прогнозируют повышение в декабре до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, то есть более низкими темпами, чем на четырех заседаниях ранее. Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики естественным образом негативно влияет на курс американской валюты.