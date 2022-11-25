МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань снизился, так как из-за продолжающегося роста числа заражений коронавирусом трейдеры обеспокоены перспективами экономики Китая, сообщило агентство Reuters. Исход "Великого доллара": где сейчас прячутся деньги россиян

Трейдеры также сомневаются, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики сможет простимулировать экономический рост.

В четверг в Китае второй день подряд было зарегистрировано рекордно высокое число случаев заражения, достигшее 32 695, и во многих городах вводятся карантинные меры.

"Очевидно, что зимой есть риск усиления ограничений и соответствующих перебоев в работе экономики, — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. — События последних дней сдерживали рост юаня на фоне ослабления доллара США".

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1650, а на момент написания статьи торговалась по 7,1585.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллар США к юаню на уровне 7,1339 против 7,1201 в четверг.