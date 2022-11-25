МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов пятницы перешел к укреплению и к доллару, и к евро, и к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 60,46, 62,83 и 8,42 рубля соответственно, нацвалюте помогла уплата налогов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Россиян предупредили о новом скачке доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 мск снижается на 21 копейку, до 60,46 рубля, евро — на 37 копеек, до 62,83 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,42 рубля.

"Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется чуть менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период", — обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Считаем, что курс доллара на Мосбирже может инерционно протестировать верхнюю границу диапазона 60-61 рубля на фоне окончания налоговых выплат в стране", — также прогнозирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.