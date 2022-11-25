МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Москве четверо аферистов совершили ограбление двух иностранцев, которые хотели обменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара

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Она пояснила, что иностранцы нашли в Сети предложение об обмене валюты "по выгодному курсу" и договорились с "контрагентами" встретиться возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Затем они приехали по назначенному адресу и сели в машину, но вместо "контрагентов" их встретили мошенники.

По словам Волк, злоумышленники, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали у иностранцев более 76 тысяч долларов США. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнули из машины, а нападавшие скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), вскоре подозреваемых задержали, отметила Волк.

"Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова", — подчеркнула она, уточнив, что у фигурантов изъяли большую часть денег.

Сейчас задержанные доставлены полицию, с ними проводятся следственные действия.

Источник РИА Новости отметил, что сам инцидент произошел еще во вторник.