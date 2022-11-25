МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Москве четверо аферистов совершили ограбление двух иностранцев, которые хотели обменять 76 тысяч долларов по выгодному курсу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Исход "Великого доллара": где сейчас прячутся деньги россиян

Она пояснила, что иностранцы нашли в Сети предложение об обмене валюты "по выгодному курсу" и договорились с "контрагентами" встретиться возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Затем они приехали по назначенному адресу и сели в машину, но вместо "контрагентов" их встретили мошенники.

По словам Волк, злоумышленники, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали у иностранцев более 76 тысяч долларов США. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнули из машины, а нападавшие скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), вскоре подозреваемых задержали, отметила Волк.

"Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова", — подчеркнула она, уточнив, что у фигурантов изъяли большую часть денег.

Сейчас задержанные доставлены полицию, с ними проводятся следственные действия.

Источник РИА Новости отметил, что сам инцидент произошел еще во вторник.