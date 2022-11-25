МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу днем перешла к росту по отношению и к евро, и к иене, свидетельствуют данные торгов. Рубль символически прибавил к доллару и упал к евро

По состоянию на 14.13 мск курс евро к доллару снижается 1,0405 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене растет до 139,39 иены со 138,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 105,95 пункта.

При этом курс доллара к иене за предыдущие три дня сократился на 2,47%, а к евро — на 1,58%. Такой динамике в основном способствовали ожидания и публикация протокола Федеральной резервной системы США, случившаяся в среду. Так, из документа стало известно, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, более 75% аналитиков закладывают повышение учетной ставки на 0,5 процентного пункта – до 4,25-4,5%.

Кроме того, снижению курса доллара способствовало падение доходности американских гособлигаций. Так, за три дня доходность десятилетних бондов США (US Treasuries) снизилась с 3,84% и в четверг сократилась до 3,661%, что стало самым низким показателем с начала прошлого месяца.