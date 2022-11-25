Reuters: доллар достиг трехмесячного минимума на ожиданиях решений по ставке ФРС США
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара вырос, но все еще торгуется в районе трехмесячного минимума, нацелившись на падение по результатам недели, так как инвесторы сосредоточены на перспективах того, что Федеральная резервная система США замедлит ужесточение денежно-кредитной политики уже на декабрьском заседании, сообщило агентство Reuters.
Евро, наоборот, нацелен завершить неделю ростом после того, как институт GfK сообщил, что настроения немецких потребителей, вероятно, стабилизируются в следующем месяце в результате мер, принимаемых на фоне подорожания энергоносителей.
Чувствительный к риску британский фунт торговался около трехмесячного максимума против американской валюты.
"Уже третий день подряд на рынке наблюдается усиление склонности инвесторов к риску", — говорит Рей Эттрилл, валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — Думаю, что это значительно сдерживает доллар против других валют".
Против корзины из других основных валют доллар подрос на 0,2% от уровня закрытия предыдущего дня, до 106,06.
Протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что "значительное большинство" руководителей центрального банка согласились, что в ближайшее время будет оправдано замедление темпов повышения процентных ставок.
Эти комментарии вызвали падение доллара, так как агрессивное повышение ставок ФРС и ожидания рынка в отношении масштабов их повышения были важным драйвером роста американской валюты на 10% в этом году.
Поддержку индексу доллара оказало ослабление японской иены. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,5% от уровня закрытия предыдущего дня, по 139,40. Согласно официальным данным, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в Токио в годовом исчислении в ноябре продемонстрировал самый сильный рост на 40 лет и уже шесть месяцев подряд держится выше целевого уровня 2%, определенного Банком Японии.
Протоколы октябрьского заседания Европейского центрального банка, опубликованные накануне, указали на то, что руководство банка опасается укоренения высокой инфляции в еврозоне. Между тем, хотя ЕЦБ и сохраняет твердость намерения продолжать повышение процентных ставок, рынки ожидают, что в декабре ставка будет повышена не на 75 базисных пунктов, как в предыдущие два месяца, а на 50 б.п.
Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,0399, но оставалась недалеко от максимума более чем за четыре месяца 1,0481, достигнутого на прошлой неделе.
Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,4%, до 0,6239, оставаясь около трехмесячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Новозеландский доллар нацелен на рост по результатам недели более чем на 1,5%, так как этому способствует то, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) на этой неделе повысил ставку на 75 базисных пунктов, подав сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.
Народный банк Китая заявил в пятницу, что второй раз в этом году понизит норму обязательных резервов для коммерческих банков. Это позволит высвободить около 500 млрд юаней (69,8 млрд долларов США) в качестве долгосрочной ликвидности, что окажет поддержку замедляющейся китайской экономике.
Пара доллар США/оффшорный юань выросла на 0,25%, до 7,1870, и может завершить ростом вторую неделю подряд. Давление на китайскую валюту оказывают опасения в отношении COVID-19.
https://1prime.ru/Forex/20221125/838955458.html