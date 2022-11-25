МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара вырос, но все еще торгуется в районе трехмесячного минимума, нацелившись на падение по результатам недели, так как инвесторы сосредоточены на перспективах того, что Федеральная резервная система США замедлит ужесточение денежно-кредитной политики уже на декабрьском заседании, сообщило агентство Reuters. Попытка выгодного обмена валюты стоила иностранцам 76 тысяч долларов

Евро, наоборот, нацелен завершить неделю ростом после того, как институт GfK сообщил, что настроения немецких потребителей, вероятно, стабилизируются в следующем месяце в результате мер, принимаемых на фоне подорожания энергоносителей.

Чувствительный к риску британский фунт торговался около трехмесячного максимума против американской валюты.

"Уже третий день подряд на рынке наблюдается усиление склонности инвесторов к риску", — говорит Рей Эттрилл, валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — Думаю, что это значительно сдерживает доллар против других валют".

Против корзины из других основных валют доллар подрос на 0,2% от уровня закрытия предыдущего дня, до 106,06.

Протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что "значительное большинство" руководителей центрального банка согласились, что в ближайшее время будет оправдано замедление темпов повышения процентных ставок. Госдума расширила список разрешенных валютных операций между резидентами

Эти комментарии вызвали падение доллара, так как агрессивное повышение ставок ФРС и ожидания рынка в отношении масштабов их повышения были важным драйвером роста американской валюты на 10% в этом году.

Поддержку индексу доллара оказало ослабление японской иены. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,5% от уровня закрытия предыдущего дня, по 139,40. Согласно официальным данным, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в Токио в годовом исчислении в ноябре продемонстрировал самый сильный рост на 40 лет и уже шесть месяцев подряд держится выше целевого уровня 2%, определенного Банком Японии.

Протоколы октябрьского заседания Европейского центрального банка, опубликованные накануне, указали на то, что руководство банка опасается укоренения высокой инфляции в еврозоне. Между тем, хотя ЕЦБ и сохраняет твердость намерения продолжать повышение процентных ставок, рынки ожидают, что в декабре ставка будет повышена не на 75 базисных пунктов, как в предыдущие два месяца, а на 50 б.п.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,0399, но оставалась недалеко от максимума более чем за четыре месяца 1,0481, достигнутого на прошлой неделе. Названа валюта, способная подорвать финансовое господство США

Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,4%, до 0,6239, оставаясь около трехмесячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Новозеландский доллар нацелен на рост по результатам недели более чем на 1,5%, так как этому способствует то, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) на этой неделе повысил ставку на 75 базисных пунктов, подав сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.

Народный банк Китая заявил в пятницу, что второй раз в этом году понизит норму обязательных резервов для коммерческих банков. Это позволит высвободить около 500 млрд юаней (69,8 млрд долларов США) в качестве долгосрочной ликвидности, что окажет поддержку замедляющейся китайской экономике.

Пара доллар США/оффшорный юань выросла на 0,25%, до 7,1870, и может завершить ростом вторую неделю подряд. Давление на китайскую валюту оказывают опасения в отношении COVID-19.