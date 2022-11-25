МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу вечером увеличивается по отношению к евро и иене, однако неделю может завершить в минусе к обеим валютам, свидетельствуют данные торгов. Нефть слабо дорожает на новостях о ценовом потолке

По состоянию на 19.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,0404 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене рос до 139,25 иены со 138,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,21%, до 106,04 пункта.

С понедельника американская валюта подешевела на 0,6% как к евро, так и к иене, а индекс доллара сократился на 0,7%.

Основным событием этой недели стала публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США в среду, где отмечалась целесообразность скорого замедления темпов повышения учетной ставки регулятора.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, около 71% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.