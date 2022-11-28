МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Опасения инвесторов по поводу рецессии усилились на фоне беспорядков в Китае, связанных с карантинными ограничениями. Аналитик рассказал, чего ждать от курса рубля на следующей неделе

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,036 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене опускался до 138,61 иены со 139,1 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 106,39 пункта.

Трейдеры стремятся уходить от риска на фоне проходящих в Китае протестов, что поддерживает традиционно более безопасный доллар. В последние месяцы в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны. Накануне сообщалось, что Китай фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 четвертый день подряд.

На фоне карантина в стране стали проходить протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек.

"Похоже, что политика нулевой терпимости к COVID-19 достигает критической точки. Чтобы справиться с недовольством, потребуются дополнительные смягчения или доработка мер по COVID-19", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Mizuho Bank Кен Чун (Ken Cheung).