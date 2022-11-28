МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары оказались под сильным давлением, так как инвесторы сбрасывали рискованные активы на фоне усиления протестов в Китае против строгих карантинных мер, которые тормозят рост второй по величине экономики мира. Доллар дорожает к евро на опасениях вокруг рецессии

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 1%, до 0,6686, после роста на 1,2% на прошлой неделе. Поддержка пары находится в районе 0,66, а сопротивление — около 0,68.

Пара новозеландский доллар/доллар США опустилась на 0,6%, до 0,6207. На прошлой неделе она выросла на 1,5%, до максимума с конца августа, при поддержке ожиданий агрессивного повышения ставок Резервного банка Новой Зеландии.

"В ноябре паре австралийский доллар/доллар США несколько раз не удалось пробить уровень 0,68 несмотря на неустойчивость американской валюты, — сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу. — Слабость цен на металлы и энергоносители уже указывает на обеспокоенность перспективами экономики Китая".

"Сочетание роста числа случаев заражения в Китае с невыполнимой задачей искоренить вирус, вероятно, в ближайшее время будет беспокоить инвесторов, даже если жесткие меры помогут усмирить протестующих", — добавил Кэллоу, отметив, что в краткосрочной перспективе ожидает отступления австралийского доллара. Азиатские биржи падают на опасениях вокруг коронавируса в Китае

В выходные во многих регионах Китая люди выступили против политики нулевой терпимости к COVID, а число случаев заражения вирусом оставалось на рекордных максимумах. Это вызвало опасения по поводу здоровья китайской и мировой экономики.

В начале азиатской сессии оффшорный юань ослаб против доллара США на 0,8%, но потом частично восстановился. Фондовые индексы Китая также снизились.

Австралийский доллар почти не отреагировал на вышедшие в понедельник данные, показавшие первое в этом году сокращение розничных продаж и ставшие признаком охлаждения спроса в результате повышения процентных ставок.

Рынки по-прежнему ожидают, что на заседании в декабре Резервный банк Австралии повысит ключевую ставку до 3,10%, но понизили прогноз пика ставки до 3,78% с 3,85% до выхода данных.

Доходность государственных 10-летних облигаций Австралии снизилась на четыре базисных пункта, до 3,548%, что примерно на 10 пунктов ниже доходности аналогичного долга США.

Доходность трехлетних облигаций Австралии отступила на пять базисных пунктов, до 3,224%.