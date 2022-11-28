МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник укрепился против слабеющего доллара США, оставаясь около трехмесячного максимума, хотя мрачные перспективы экономики Великобритании и оказывали давление на трейдеров. Фунт торгуется против доллара около трехмесячных максимумов

По состоянию на 10.30 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,12%, по 1,2103, недалеко от трехмесячного максимума 1,2153, достигнутого 24 ноября. Но фунт упал против евро: пара евро/фунт выросла на 0,6%, до 0,8658.

Согласно отчету, опубликованному в понедельник, активность на рынке недвижимости Великобритании в октябре застопорилась, а квартальный рост цен на жилье замедлился до самого низкого уровня с февраля 2020 года. Продолжают ощущаться последствия "мини-бюджета", предложенного правительством бывшего премьер-министра Лиз Трасс, и кризиса стоимости жизни.

По словам аналитиков, на этой неделе фунт, вероятно, будет ориентироваться на другие основные валюты, учитывая более спокойную политическую ситуацию и отсутствие важных публикаций в календаре.

Над рынками довлеют опасения в отношении длительной рецессии в Великобритании.

Согласно данным PMI, опубликованным на прошлой неделе, экономическая активность в Великобритании остается около самого низкого уровня за 21 месяц, хотя показатели оказались немного лучше прогнозов.

Участники рынка, пытающиеся предугадать следующий шаг Банка Англии, будут следить за выступлениями некоторых руководителей центрального банка на следующей неделе, включая управляющего Эндрю Бейли во вторник и главного экономиста Хью Пилла в среду.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии 15 декабря повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 3,50%.

Центральный банк повышает ставки с конца 2021 года, чтобы умерить галопирующую инфляцию, но при этом старается не повредить экономике.

"Прогнозы Банка Англии показывают, что в инфляция в Великобритании будет снижаться и далее будет необходимо лишь минимальное ужесточение политики", — говорит Колин Ашер, старший экономист Mizuho. По его словам, прогнозы Банка Англии предполагают, что предстоящая рецессия сделает значительную часть работы, необходимую для борьбы с инфляцией.