МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Евро усиливает рост и уже превышал 64 рубля вслед за ощутимым укреплением на форексе, следует из данных торгов. Спекулянты ставят на "темную лошадку" вместо доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 43 копейки, до 60,93 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 63,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Минутами ранее евро максимально дорожал до 64,01 рубля — максимума с 12 октября. На форексе он растет на 0,8%, до 1,048 доллара.