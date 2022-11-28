МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Евро усиливает рост и уже превышал 64 рубля вслед за ощутимым укреплением на форексе, следует из данных торгов.

Производство цветных металлов в Свердловской области

Спекулянты ставят на "темную лошадку" вместо доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 43 копейки, до 60,93 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 63,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Минутами ранее евро максимально дорожал до 64,01 рубля — максимума с 12 октября. На форексе он растет на 0,8%, до 1,048 доллара.