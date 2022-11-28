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2022
https://1prime.ru/Forex/20221128/838975232.html
Курс евро превысил 64 рубля впервые с 12 октября
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Евро усиливает рост и уже превышал 64 рубля вслед за ощутимым укреплением на форексе, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 43... ПРАЙМ, 28.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Евро усиливает рост и уже превышал 64 рубля вслед за ощутимым укреплением на форексе, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 43 копейки, до 60,93 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 63,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Минутами ранее евро максимально дорожал до 64,01 рубля — максимума с 12 октября. На форексе он растет на 0,8%, до 1,048 доллара.