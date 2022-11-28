МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в понедельник снижается против доллара и в большей степени — к евро в условиях укрепления европейской валюты на форексе и падения рынка нефти, а также после прохождения пика налогового периода ноября в РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар США растет, юань снижается на фоне протестов в Китае

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск повышался на 40 копеек, до 60,9 рубля, евро – на 96 копеек, до 63,88 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 1 копейку, до 8,42 рубля, а объем торгов им составлял 37 миллиардов рублей против 38,1 миллиарда по евро и 54,8 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,7%, юань — на 0,1%, евро – на 1,5%. Рублевая цена нефти составляла около 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник умеренно снижается против доллара и падает к евро на фоне роста евровалюты на форексе на 0,7%, до 1,047 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 105,6 пункта. Эта динамика сигнализирует о подавленном спросе на рисковые активы.

"Поддержка рубля со стороны пика налогового периода ноября завершилась в конце прошлой недели. Сейчас динамику национальной валюты определяют снижение нефти и спроса на активы развивающихся стран", — отмечает Иван Капустянский из УК "Первая".

Нефть при этом дешевеет на 2,8%, до 81,3 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка отыгрывают опасения по поводу нестабильной ситуации с коронавирусом в Китае, так как КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. В стране проходят протесты по поводу ужесточения карантинных ограничений из-за ковида.

ПРОГНОЗЫ

На текущей неделе курс доллара сможет преодолеть вверх отметку 61 рубль на фоне сужения сальдо торгового баланса и из-за окончания основных налоговых выплат, а также коррекции цен на нефтяном рынке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Текущая курсовая динамика рубля объясняется завершением налогового периода в РФ и падением нефтяных цен, полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Ориентир для курса доллара и евро на сегодняшнее закрытие: 60,5–61,2 рубля и 62,5–64,5 рубля соответственно", — оценивает он.