МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Доллар США резко ослаб против японской иены в понедельник, в то время как инвесторы сфокусированы на протестах в Китае, которые вызвали падение китайского юаня до 2-недельного минимума. Доллар дорожает к евро на опасениях вокруг рецессии

В Китае вспыхнули протесты, которые распространились на несколько городов на фоне смертельного инцидента с пожаром в жилом доме на западе страны в городе Урумчи. В воскресенье ночью произошли столкновения между сотнями демонстрантов и полицией.

Пара доллар/оншорный юань по итогам азиатской сессии закрылась с повышением на 0,5%, по 7,199, самом высоком уровне для пары с 10 ноября. Оффшорный юань упал до минимума более чем за 2 недели на азиатской сессии, при этом пара доллар/оффшорный юань торговалась с повышением на 0,28%, по 7,214.

Австралийский доллар, который часто задает направление юаню, упал на 0,67%, до 0,671 доллара США.

"Мы наблюдаем за реакцией правительства на происходящие события… реакция властей очень непредсказуема, и конечно это означает избегание риска", — сказал Крис Вестон, глава исследований в Pepperstone.

Между тем пара доллар США/японская иена торговалась с понижением на 0,69%, по 138,18. Ранее в ходе сессии она достигла 137,57, самого низкого уровня с 26 августа.

Доллар США также резко упал против евро. Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,69%, по 1,048, около максимального уровня с конца июня.

В тот день, когда наблюдается сильное беспокойство инвесторов касаемо ситуации в Китае, падение доллара США, считающегося валютой-убежищем, вводит в замешательство, отметил Крис Тернер, глава исследовательского отдела в ING.

"Учитывая то, что неопределенность исходит из Китая, вполне объяснимо, что иена растет в качестве валюты-убежища, — добавил он. — Единственное, что не имеет под собой особых оснований, так это небольшой рост пары евро/доллар сегодня".

Доллар США слабел в последние несколько недель ввиду надежд инвесторов на то, что Федеральная резервная система вскоре замедлит темпы повышений процентных ставок. Такие ожидания были подкреплены протоколами ноябрьского заседания ФРС, опубликованными на прошлой неделе.

Индекс доллара открылся с повышением в понедельник после закрытия в пятницу на уровне 106,05, но к моменту написания статьи снизился на 0,76%, до 105,53.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду выступит с речью на тему перспектив экономики и рынка труда США на мероприятии в Брукингском институте, и его комментарии могут дать больше подсказок касаемо дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Стивен Галло, руководитель валютно-стратегического отдела по Европе в BMO Capital Markets, сказал, что падение доходности американских облигаций снизило привлекательность доллара против иены.

"Чистые длинные позиции по паре доллар/иена остаются одними из самых крупных среди валютных позиций, открытых с использованием заемных средств, и такое снижение склонности к риску и падение доходности долгосрочных облигаций, возможно, напугало некоторых инвесторов", — заметил Галло.

Мировые фондовые индексы упали на фоне беспокойства относительно ситуации в Китае. Строгие карантинные меры оказали сильное негативное воздействие на китайскую экономику, и власти приняли ряд мер для оживления ее роста.

"Сейчас розничные продажи компаний ослаблены ростом заболеваемости Covid, а цены на жилищные проекты, строительство которых еще не закончено, падают", — сказала экономист ING Айрис Панг.

В пятницу Народный банк Китая объявил, что с 5 декабря норма резервирования капиталов банками будет понижена на 25 базисных пунктов.