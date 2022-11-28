МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины выкупил государственные облигации на 410 миллиардов долларов, "напечатав" таким образом еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. ЕС покроет почти половину дефицита бюджета Украины, заявил Минфин страны

"НБУ купил облигаций ("напечатал") еще 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США –ред.)", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам депутата, с 24 февраля украинский ЦБ "напечатал" в общей сложности около 370 миллиардов гривен (примерно 10,1 миллиарда долларов), а к концу года эта сумма вырастет до 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов США), "как и было предусмотрено в бюджете этого года".

Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. Об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.