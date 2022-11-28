МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины выкупил государственные облигации на 410 миллиардов долларов, "напечатав" таким образом еще 15 миллиардов гривен, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Здание правительства Украины в Киеве

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"НБУ купил облигаций ("напечатал") еще 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов США –ред.)", — написал он в своем телеграм-канале. 

По словам депутата, с 24 февраля украинский ЦБ "напечатал" в общей сложности около 370 миллиардов гривен (примерно 10,1 миллиарда долларов), а к концу года эта сумма вырастет до 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов США), "как и было предусмотрено в бюджете этого года".

Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета. Об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.