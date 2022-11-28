МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к вечеру понедельника замедлила темпы снижения по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Спекулянты ставят на "темную лошадку" вместо доллара

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару рос до 1,0405 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене опускался до 138,84 иены со 139,1 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 106,02 пункта.

Днем американская валюта перешла к снижению по отношению к евро после трех дней роста и к иене – после двух. Максимально за понедельник евро дорожал к доллару до 1,0497 доллара, иена – до 137,51 иены.

На этой неделе ожидается две важных макроэкономических статистики по США. В среду американский минторг опубликует вторую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики полагают, что экономика США выросла за этот период на 2,7%, а не на 2,6%, как предполагала первая оценка.

А в пятницу станут известны данные по безработице в США, которая, согласно прогнозам, в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.