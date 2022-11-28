2022-11-28T19:03:00+03:00
2022-11-28T19:11:39+03:00
2022-11-28T19:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221128/838978073.html
Рубль ослаб на закрытии торгов понедельника
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта РФ ощутимо подешевела в понедельник: снизилась к доллару до 61,23 рубля и ослабла к евро — до 63,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 28.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
https://1prime.ru/images/83341/08/833410808.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/08/833410808.jpg
https://1prime.ru/images/83341/08/833410807.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/08/833410807.jpg
https://1prime.ru/images/83341/07/833410795.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/07/833410795.jpg
https://1prime.ru/Forex/20221128/838977779.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ ощутимо подешевела в понедельник: снизилась к доллару до 61,23 рубля и ослабла к евро — до 63,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 73 копейки, до 61,23 рубля, евро поднялся на 93 копейки, до 63,85 рубля.