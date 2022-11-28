МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ ощутимо подешевела в понедельник: снизилась к доллару до 61,23 рубля и ослабла к евро — до 63,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар замедлил падение вечером понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 73 копейки, до 61,23 рубля, евро поднялся на 93 копейки, до 63,85 рубля.