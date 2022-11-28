МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Швейцарский франк и японская иена, считающиеся валютами-убежищами, выросли в понедельник, тогда как австралийский доллар и китайский юань упали, в то время как протесты против строгих антиковидных мер в Китае отразились на настроениях участников рынка. Иена упала против доллара США на сохранении мягкой политики Банка Японии

Между тем доллар США упал, что, по словам аналитиков, нетипично для этой валюты, также исполняющей традиционную роль валюты-убежища.

В воскресенье ночью в Шанхае произошли столкновения между сотнями демонстрантов и полицией. В Китае уже третий день шли протесты, которые распространились на несколько городов на фоне смертельного инцидента с пожаром в жилом доме на западе страны.

Между тем пара доллар США/японская иена торговалась с понижением на 0,46%, по 138,51. Пара доллар/франк упала на 0,41%, до 0,9440.

Доллар США также резко упал против евро. Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,29%, по 1,0433.

Динамика доллара может отражать изменение настроений на рынке, говорит Шон Осборн, валютный аналитик Scotiabank в Торонто, но добавляет, что еще слишком рано делать точные выводы.