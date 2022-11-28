МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в понедельник завершил торги ослаблением к доллару, евро и юаню на фоне завершения ноябрьского налогового периода и падения нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Рубль ослаб на закрытии торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 73 копейки, до 61,23 рубля, евро прибавил 93 копейки, до 63,85 рубля, юань — 2,1 копейки, до 8,44 рубля.

Объем торгов юанем немного опередил объемы по евро, составляя 46,53 миллиарда рублей против 42,8 миллиарда по евро, объем торгов долларом составил 71,06 миллиарда рублей.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent к 19.39 мск снижается на 1,08%, до 82,81 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" отмечает, что на российском валютном рынке рубль в первой половине торгового дня игнорировал падение цен на нефть, демонстрируя минимальное изменение в паре с долларом.

"Вероятно, рубль сдерживали от падения оставшиеся налоговые платежи (в понедельник проходила уплата налога на прибыль) и эффект от крупных выплат накануне в пятницу (дневной отток рублевой ликвидности из банковской системы в бюджет оказался рекордным с февраля текущего года)", — дополнил он.

Однако во второй половине дня рубль достаточно неожиданно перестал чувствовать какую-либо поддержку и в полной мере отыграл падение нефтяных котировок, уточняет эксперт. С уровней 60,8 рубля пара доллар-рубль быстро поднялась до отметки 61,2 рубля, обновив таким образом максимум с 10 ноября. С учетом роста евро на forex в паре с долларом укрепление единой европейской валюты на рынке РФ оказалось еще более заметным. Пара евро-рубль поднялась выше 64 рублей — впервые с 12 октября.

"Такая динамика рубля в первую очередь была связана с завершением ноябрьского налогового периода. Дополнительно ослабление рубля поддерживалось падением нефтяных цен – на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Китае фьючерсы Brent в понедельник обновляли минимум с начала года", — поясняет Виктор Григорьев банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

"Рубль во вторник может продолжить слабеть, но в целом дальнейший рост курса доллара выше 61,6 рубля пока, вероятно, будет ограниченным", — прогнозирует Григорьев.

Бахтин считает, что в ближайшее время рубль будет тяготеть к умеренному ослаблению, прогнозный диапазон на вторник – 60-62 рубля.