МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ/Reuters. Доллар США во вторник удерживает завоеванные в ходе предыдущих торгов позиции. Обеспокоенность протестами, начавшимся в Китае из-за недовольства ограничениями в связи с COVID-19, негативно отразилась на настроении инвесторов, а новые заявления представителей ФРС, свидетельствующие о сохранении в руководстве центрального банка склонности к ужесточению политики, оказали доллару дополнительную поддержку. Иена и франк выросли, а доллар упал на фоне протестов в Китае

Рост напряженности в Китае подтолкнул инвесторов к активам-убежищам, одним из которых считается доллар США, и спровоцировали падение австралийского доллара, новозеландского доллара и британского фунта более чем на 1%.

Пара евро/доллар США, подскочившая накануне до 5-месячного максимума 1,0497, позднее растеряла весь рост на фоне восстановления американского доллара. На момент написания статьи пара торговалась с небольшим снижением, по 1,0339.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в понедельник, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика, и есть риск того, что она может вырасти еще выше, чем сейчас ожидается, намекнув на продолжение повышения процентных ставок.

В среду будут опубликованы предварительные индексы инфляции еврозоны за ноябрь. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что годовая инфляция в ноябре составила 10,4%. Позднее во вторник будут опубликованы данные по инфляции в Испании и Германии.

"Комментарии представителей центрального банка, которые прозвучали на этой неделе, в том числе комментарии Лагард, настроили рынок на возможность того, что в декабре ЕЦБ поднимет ставки на 75 базисных пунктов, а не на 50, что предполагал консенсус последних нескольких дней", — говорит Рэй Эттрилл из National Australia Bank.

В Китае в выходные произошли столкновения между полицией и протестующими, выступающими против политики нулевой терпимости к COVID, предполагающей строгие карантинные ограничения. Протесты распространились на несколько городов.

"Думаю, что динамика валют сегодня вновь будет движима оценками политики Китая по отношению к COVID, а также общим настроением на рынке", — размышляет Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

В начале торгов вторника в Азии трейдеры проявляли осторожность. Австралийский доллар немного подрос против обвала на 1,5% накануне. На момент написания статьи он торговался с повышением на 0,02%, по 0,6654 доллара США.

Новозеландский доллар поднялся на 0,19%, до 0,6172 доллара США, а британский фунт — на 0,07%, до 1,19665 доллара США.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, снизился на 0,1%, до 106,50, после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Росту доллара в понедельник способствовали заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сказал, что ФРС необходимо продолжать повышение процентных ставок.