МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, но снижается к юаню: инвалюты торгуются около 61,19 рубля, 63,73 рубля и 8,47 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги понедельника снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 4 копейки — до 61,19 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,73 рубля, юань повышался на 3 копейки — до 8,47 рубля.