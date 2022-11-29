МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают статистику по ВВП США, которая может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). Доллар замедлил падение вечером понедельника

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару рос до 1,038 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0337 доллара. Курс доллара к иене опускался до 138,69 иены со 138,94 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 106,3 пункта.

В среду будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США за третий квартал. Аналитики полагают, что оценка роста будут улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Данные могут дать сигнал по дальнейшей политике ФРС. Очередное заседание регулятора состоится через две недели, в середине декабря. По данным CME Group, 68% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее ставка была четыре раза подряд повышена на 75 базисных пунктов.

Инвесторы также проявляют осторожность на фоне беспорядков в Китае. В стране несколько дней подряд фиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом, из-за чего власти начали ужесточать карантинные ограничения. Это привело к протестам в Китае, в том числе в Пекине и Шанхае. Рынки опасаются, что ситуация с ограничительными мерами негативно отразится на экономике страны.