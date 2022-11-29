МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают статистику по ВВП США, которая может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

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Доллар замедлил падение вечером понедельника

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару рос до 1,038 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0337 доллара. Курс доллара к иене опускался до 138,69 иены со 138,94 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 106,3 пункта.

В среду будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США за третий квартал. Аналитики полагают, что оценка роста будут улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Данные могут дать сигнал по дальнейшей политике ФРС. Очередное заседание регулятора состоится через две недели, в середине декабря. По данным CME Group, 68% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее ставка была четыре раза подряд повышена на 75 базисных пунктов.

Инвесторы также проявляют осторожность на фоне беспорядков в Китае. В стране несколько дней подряд фиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом, из-за чего власти начали ужесточать карантинные ограничения. Это привело к протестам в Китае, в том числе в Пекине и Шанхае. Рынки опасаются, что ситуация с ограничительными мерами негативно отразится на экономике страны.