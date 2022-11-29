МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Китайский юань вырос во вторник, перед пресс-конференцией, на которой может быть объявлено об ослабления карантинных мер после прошедших в выходные протестов. Курс рубля снизился к юаню и вырос к доллару

Оффшорный юань укрепился против доллара США почти на 0,9% (пара доллар/юань снизилась до 7,1832), после того как было объявлено, что в 07.00 по Гринвичу во вторник начнется пресс-конференция представителей системы здравоохранения Китая.

"Участники рынка сильно надеются на некоторые послабления", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

Доллар США, который в понедельник рос на ухудшении эпидемиологической ситуации в Китае, частично потерял завоевания, снизившись против других основных валют.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,77%, до 0,6704, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,71%, до 0,6204. Пара британский фунт/доллар США поднялась на 0,36%, до 1,2001.

Напряженность ситуации в Китае в связи с жесткими ограничениями на предыдущей сессии спроецировала спрос на актив-убежище доллар, в результате которого валюты Австралии и Новой Зеландии, а также британский фунт упали более чем на 1%. Назван один из самых простых способов накопить деньги

В понедельник полиция останавливала и обыскивала людей в Шанхае и Пекине, в местах, где в выходные проходили демонстрации против политики нулевой терпимости к COVID. Акции солидарности прошли также в нескольких городах других стран.

Пара евро/доллар США выросла на 0,38%, до 1,03795, а на предыдущей сессии она достигала максимума за пять месяцев 1,0497.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала в понедельник, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика и может подняться выше, чем ожидается в настоящее время. Это заявление стало сигналом о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок.

В среду выйдут предварительные данные по инфляции в еврозоне за ноябрь. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что за год потребительские цены выросли на 10,4%. Данные по инфляции в Испании и Германии выйдут уже во вторник.

"Заявления представителей ЕЦБ, включая Лагард, на этой неделе заставили рынки учитывать вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 75 базисных пунктов, а не на 50, как ожидалось до недавнего времени", — сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

Индекс доллара отступил на 0,31%, до 106,29, после роста на 0,5% на предыдущей сессии. Небольшую поддержку доллару продолжают оказывать прозвучавшие в понедельник комментарии руководителей ФРС, которые свидетельствовали о склонности к ужесточению политики. Представитель ФРС заявил о необходимости дальнейшего повышения ставок

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что процентные ставки следует существенно повысить. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс отметил необходимость дальнейшего повышения, но не уточнил, насколько быстрым оно должно быть и как высоко поднимется стоимость заимствований.

"Риторика представителей ФРС за последние 24 часа указывает на относительно высокую склонность к ужесточению политики, что несколько противоречит ожиданиям рынка", — сказал Аттрилл.

Очередные сигналы могут обнаружиться в комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступит в среду, а также в выходящих в пятницу данных по занятости в США за ноябрь.

Участники рынка с наибольшей вероятностью ожидают повышения ставки ФРС на заседании 13-14 декабря на 50 базисных пунктов.