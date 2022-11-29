МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара увеличил темпы снижения как к евро, так и к иене во вторник вечером после выхода статистики о доверии потребителей к экономике США, следует из данных торгов. Британский фунт растет против слабеющего доллара США

По состоянию на 18.39 мск курс евро к доллару рос до 1,0368 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0337 доллара курс доллара к иене опускался до 138,33 иены со 138,94 иены. До выхода макростатистики евро дорожал к доллару до 1,034 доллара, а доллар дешевел к иене до 138,6 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 106,39 пункта.

Вечером валютные трейдеры обратили внимание на статистику из США. Аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в стране в ноябре снизился до 100,2 пункта с пересмотренного показателя октября в 102,2 пункта, аналитики ждали уровень в 100 пунктов.

В среду рынки будут оценивать данные американского минторга, который опубликует вторую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Согласно прогнозам, экономика США выросла за этот период на 2,7%, а не на 2,6%, как предполагала первая оценка.