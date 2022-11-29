2022-11-29T19:09:35+03:00
2022-11-29T19:09:35+03:00
2022-11-29T19:09:35+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221129/838993082.html
Рубль укрепился на закрытии торгов вторника
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Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов вторника: выросла к доллару до 61,02 рубля и поднялась к евро — до 63,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 29.11.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс рубля, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов вторника: выросла к доллару до 61,02 рубля и поднялась к евро — до 63,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,02 рубля, евро — на 65 копеек, до 63,2 рубля.