МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов вторника: выросла к доллару до 61,02 рубля и поднялась к евро — до 63,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил снижение к основным инвалютам после статистики из США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 21 копейку, до 61,02 рубля, евро — на 65 копеек, до 63,2 рубля.