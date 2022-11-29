МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник завершил торги укреплением к доллару и евро, получая поддержку со стороны рынка нефти, но немного ослаб к юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Рубль растерял рост против доллара и усилил падение к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 21 копейку, до 61,02 рубля, евро — 65 копеек, до 63,2 рубля, юань подрос на 3,2 копейки, до 8,47 рубля.

Объем торгов юанем немного опередил объемы по евро — 46,53 миллиарда рублей против 42,8 миллиарда соответственно, объем торгов долларом составил 71,06 миллиарда рублей.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent к 20.27 мск рос на 0,7%, до 84,48 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

"Во вторник рубль сумел переломить негативный для себя тренд, перейдя к умеренному укреплению к доллару. Поддержку российская валюта могла получить со стороны рынка нефти, где цены перешли к восстановлению после депрессивного периода, и от общего улучшения глобального риск-аппетита", — поясняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара DXY во вторник в основном нес слабые потери, а на рынке рублевого долга сохранялась нейтральная картина, дополнил он.

Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что в утренние часы и первой половине дня в целом доллар пытался закрепиться на уровнях, достигнутых накануне. Пара доллар-рубль торговалась выше 61,2 рубля и даже поднималась до 61,38 рубля, обновив очередной максимум с 10 ноября. Однако удержать преимущество американской валюте не удалось, и во второй половине дня пара скорректировалась ниже 61 рубля. Впрочем, на уровне 60,8-60,9 рубля доллар получал определенную поддержку и уйти заметно ниже 61 рубля так и не удалось, добавил эксперт.

"Отметим, что рубль большую часть дня использовал еще утренний рост нефтяных котировок, скорректировавшихся вверх после того, как реакция рынков на протесты в Китае была во многом отыграна. В то же время общее настроение на глобальных рынках оставалось противоречивым из-за новых сигналов в отношении процентной политики в США", — объяснил Кравченко.

В частности, на рынке усилились опасения, что темпы роста ставки Федеральной резервной системы США хоть и замедлятся, но максимум по ставке превысит ожидания участников рынка, и ставка пробудет там гораздо более длительный период, чем ожидалось ранее, добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"В среду ожидаем в паре доллар-рубль разнонаправленной динамики в пределах диапазона 60-62 рублей", — прогнозирует Бахтин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что при отсутствии принципиально новых сообщений рубль в среду не будет показывать ярко выраженную динамику, продолжая двигаться в диапазоне 60,5-61,5 рубля за доллар.