МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем операций с евро и долларом упал ниже отметки в 1% от общего объема денежных операций на Московской бирже, заявил директор департамента денежного рынка торговой площадки Сергей Титов. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ВсеИнструменты.ру"

"(В начале года) порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%", — приводит слова Титова издание РБК.

По его словам, за счет выпадения доллара и евро доля рублей увеличилась до 94%, еще 5% приходится на юани.