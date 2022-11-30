В Мосбирже сообщили о падении доли доллара и евро на валютном рынке
Московская биржа: доля доллара и евро на валютном рынке упала ниже 1 процента
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем операций с евро и долларом упал ниже отметки в 1% от общего объема денежных операций на Московской бирже, заявил директор департамента денежного рынка торговой площадки Сергей Титов.
"(В начале года) порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%", — приводит слова Титова издание РБК.
По его словам, за счет выпадения доллара и евро доля рублей увеличилась до 94%, еще 5% приходится на юани.
https://1prime.ru/Forex/20221130/838996852.html
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