Курс рубля повышается к доллару - до 60,96 рубля и снижается к юаню - до 8,47 рубля
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к росту против доллара, теряет к юаню и укрепляется к евро: инвалюты торгуются около 60,96 рубля, 8,47 рубля и 63,11 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 6 копеек — до 60,96 рубля, юань прибавлял 1 копейку — до 8,47 рубля, евро снижался на 9 копеек — до 63,11 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дорожал до 61,19 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221130/838997834.html
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