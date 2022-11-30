МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к росту против доллара, теряет к юаню и укрепляется к евро: инвалюты торгуются около 60,96 рубля, 8,47 рубля и 63,11 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги вторника ростом к доллару и евро и ослаблением к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 6 копеек — до 60,96 рубля, юань прибавлял 1 копейку — до 8,47 рубля, евро снижался на 9 копеек — до 63,11 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дорожал до 61,19 рубля.