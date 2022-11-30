МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Внимание трейдеров обращено к статистике по ВВП США, которая может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Доллар ускорил снижение к основным инвалютам после статистики из США

По состоянию на 7.23 мск курс евро к доллару рос до 1,0352 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0324 доллара. Курс доллара к иене опускался до 138,63 иены со 138,68 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 106,61 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США за третий квартал. Аналитики полагают, что оценка роста будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Рынки при этом ожидают, что ФРС вновь повысит ключевую ставку в следующем месяце, но меньшими темпами. Заседание американского ЦБ состоится 13-14 декабря. По данным CME Group, 68% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

В среду вечером трейдеры также будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать экономические прогнозы и комментарии по инфляции и рынку труда. В заявлениях Пауэлла могут быть подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

"Это рынок, который ждет больше информации, в частности, от Пауэлла", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).