МОСКВА, 30 ноя- ПРАЙМ. Канадский доллар во вторник упал до почти четырехнедельного минимума против доллара США, хотя данные и указали, что рост ВВП Канады в 3-м квартале превысил прогнозы. Аналитики полагают, что это падение было обусловлено транзакционными факторами. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

Канадский доллар торговался с понижением на 0,7%, по 1,3589 за доллар США, или по 73,59 американского цента, продемонстрировав самое значительное падение среди валют G10. В ходе торгов канадская валюта достигала минимума с 4 ноября на отметке 1,3645 за доллар США.

"Канадский доллар сегодня был необъяснимо слаб, — отметил во вторник Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive. — Возможно, на динамику рынка повлияла какая-то крупная корпоративная сделка, слияние или поглощение".

Действительно, падение канадского доллара совпало с согласием HSBC продать свой бизнес в Канаде банку Royal Bank of Canada за 13,5 млрд канадских долларов (10 млрд долларов США). Венесуэла возобновит кредитование туристических компаний в валюте

Между тем, ВВП Канады в 3-м квартале вырос на 2,9% в годовом исчислении, что выше прогнозов аналитиков. Согласно данным, опубликованным во вторник Национальным бюро статистики Канады, этот рост был обусловлен экспортом и строительством нежилых помещений.

При этом конечный внутренний спрос упал на 0,6%, тогда как предварительный отчет показал, что ВВП в октябре остался без изменений после роста в сентябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

На денежных рынках по-прежнему ожидают, что Банк Канады на следующей неделе повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность более масштабного повышения ставки составляет 25%.

Цена на нефть, одну из основных статей канадского экспорта, выросла на надеждах на смягчение жестких антиковидных ограничений в Китае. Фьючерсы на WTI закрылись с повышением на 1,2%, по 78,20 доллара США за баррель.

Доходность канадских гособлигаций повысилась по всей кривой. Доходность 10-летних бумаг выросла на 5,5 базисного пункта, до 2,998%.