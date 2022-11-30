Индонезия может принять меры для поддержки слабеющей нацвалюты
ЦБ Индонезии заявил о готовности повысить базовую ставку для поддержки национальной валюты
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии готов повысить свою базовую процентную ставку, заявил его директор Перри Варджио, слова которого приводит портал Bisnis.
По словам Варджио, банк готов к дальнейшему повышению ставки после того, как ранее в этом месяце вернул ее на допандемический уровень.
"Наша валюта была одной из слабейших в Юго-Восточной Азии в последние месяцы. Мы готовы повысить базовую ставку, чтобы войти в следующий год более подготовленными", — заявил директор на ежегодном собрании банка в среду.
Он добавил, что надеется на диапазон инфляции 2-4% в первой половине следующего года.
Экономика Индонезии выросла на 5,7% в третьем квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.
https://1prime.ru/Forex/20221130/839002520.html
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