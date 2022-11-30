МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду днем повышается к доллару и евро, но снижается к юаню вслед за соответствующей курсовой динамикой форекса, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль непоколебим

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск снижался на 8 копеек — до 60,94 рубля, евро — на 13 копеек, до 63,07 рубля, курс юаня повышался на 4 копейки — до 8,51 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составлял 20,7 миллиарда рублей, долларом – 13,8 миллиарда, евро – 11,7 миллиарда рублей.

Доллар на форексе снижается на 0,3% — до 7,139 юаня.

"Юань активно растет на фоне переоценки китайской валюты на глобальных рынках. Отметим, что технически потенциал для роста китайской валюты в краткосрочной перспективе сохраняется. Вполне вероятен выход курса к 8,6 рубля за юань", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Что касается доллара, то в среду он продолжит проторговывать отметку 61 рубль, полагает эксперт. "Сильных драйверов к смене динамики пока не наблюдаем. Однако локально рубль может немного окрепнуть на фоне сигналов о замедлении цикла повышения ключевой ставки ФРС", — сказал Жильников.

Доллар так и не смог закрепиться выше отметки 61 рубль, отметил в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Отмечается возврат курса в привычный для второй половины ноября канал 60-61 рубль за доллар, но попытки выйти из него наверх будут продолжаться", — оценивает он.