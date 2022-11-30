МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду днем растет против доллара и евро на фоне дорожающей нефти, но падает к юаню, который дорожает против валюты США на форексе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Совфед установил прожиточный минимум в 2023 году в размере 14375 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск снижался на 17 копеек, до 60,85 рубля, евро – на 18 копеек, до 63,02 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 9 копеек, до 8,56 рубля, а объем торгов им составлял 53,1 миллиарда рублей против 25 миллиардов по евро и 34,4 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,3%, евро – тоже на 0,3%, юань рос на 1,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в среду днем растет против доллара и евро, но теряет к юаню на фоне продолжающегося роста китайской валюты к американской на форексе.

Доллар на форексе теряет 1%, до 7,09 юаня. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2% до 106,6 пункта. Эта динамика сигнализирует о спросе на развивающиеся валюты.

"Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели на фоне дорожающей нефти", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

"Рубль умеренно укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Другие валюты стран развивающихся рынков также преимущественно укрепляются", — добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Стоимость нефти растет на 2,2% до 86 долларов за баррель сорта Brent. Внимание трейдеров обращено к новостям по поводу заседания ОПЕК+. Альянс решил отменить заседание технического мониторингового комитета экспертов, которое планировалось провести в пятницу, 2 декабря, сообщил ранее в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что все встречи пройдут онлайн.

Как сообщали СМИ, решение провести заседания в режиме видеоконференции связано с тем, что ОПЕК+ не планирует изменений в параметрах своего нефтяного соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Пока принципиально значимых для рубля новостей нет, и для курса доллара сохраняет свою актуальность диапазон 60,5-61,5 рубля, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Рынок пока продолжает ожидать конкретики относительно планов по введению потолка цен на поставки российской нефти", — добавляет он.

Краткосрочный тренд на ослабление рубля, проявившийся в середине ноября, сохранится, но вряд ли курс выйдет за границы 61,25-61,5 рубля за доллар в перспективе нескольких дней, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Что касается юаня, то здесь тоже наблюдается пока что очень умеренное ослабление рубля, вопреки довольно резкому укреплению оффшорного юаня к доллару. Прогноз до конца недели по курсу юаня — 8,55-8,7 рубля", — добавляет он.