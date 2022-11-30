МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара меняется разнонаправленно к евро и иене в среду днем в преддверии статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

По состоянию на 13.57 мск курс евро к доллару растет до 1,0361 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0327 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 138,88 иены со 138,68 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 106,52 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по ВВП США за третий квартал, которые опубликуют позже в среду. Аналитики прогнозируют, что оценка роста будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Кроме того, инвесторы ожидают вечернего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются получить подсказки насчет дальнейшей монетарной политики регулятора. Так, по данным CME Group, 69,9% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

"ФРС повысила ставки достаточно и достаточно быстро, чтобы рецессия стала базовым сценарием в нашей книге", — сказала агентству Франс Пресс специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin).

Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные, опубликованные ранее в ходе торгов. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по предварительной оценке, замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее при прогнозе в 10,4%.