МИНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия продолжит погашать внешний госдолг российскими, белорусскими рублями и юанями, всего на погашение внешнего госдолга в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено порядка 3,9 миллиарда долларов, сообщил глава минфина республики Юрий Селиверстов. Власти Белоруссии ожидают снижения золотовалютных резервов страны

"На погашение (госдолга в проекте бюджета на 2023 год – ред.) заложено порядка 12 миллиардов рублей в эквиваленте (около 4,9 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.). Но осуществлять (расчеты – ред.) мы будем в рамках того порядка, который у нас сегодня применяется", — сказал глава минфина журналистам в среду в Минске.

В том числе на погашение внешнего госдолга планируется направить в 2023 году 9,5 миллиарда белорусских рублей в эквиваленте (около 3,9 миллиарда долларов), внутреннего – 2,5 миллиарда белорусских рублей (около 1 миллиарда долларов).

По словам Селиверстова, те контрагенты, которые "принимают от нас платежи, наши дружественные партнеры, и сегодня получают эти ресурсы либо в российских рублях, либо в китайских юанях". "К тем, кто в недружественных странах и наш нацбанк ввиду санкций… платить не может, будем применять временный порядок оплаты в белорусских рублях, когда снимутся ограничения, свои деньги коллеги наши заберут", — продолжил министр. ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Белоруссии на 0,3 процента в 2023 году

В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.

В июне пресс-служба белорусского правительства сообщаа, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил платить по евробондам в белорусских рублях, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.