МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов среды: выросла к доллару до 60,99 рубля и поднялась к евро — до 63,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа сообщила о падении доли доллара и евро на денежном рынке

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 60,99 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,08 рубля.