2022-11-30T19:05:00+03:00
2022-11-30T19:18:23+03:00
2022-11-30T19:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221130/839010634.html
Рубль вырос на закрытии торгов среды
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов среды: выросла к доллару до 60,99 рубля и поднялась к евро — до 63,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 30.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
https://1prime.ru/images/83222/03/832220377.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/03/832220377.jpg
https://1prime.ru/images/83222/03/832220376.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/03/832220376.jpg
https://1prime.ru/images/83222/03/832220375.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/03/832220375.jpg
https://1prime.ru/Forex/20221130/838996852.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ прибавила к доллару и евро по итогам торгов среды: выросла к доллару до 60,99 рубля и поднялась к евро — до 63,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 60,99 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,08 рубля.