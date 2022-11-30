МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду вечером перешла к росту по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов. Канадский доллар вырос в среду

По состоянию на 19.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,03 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0327 доллара. Днем евро, напротив, дорожал к доллару, а в 17.30 мск, что совпадает с открытием американских торговых площадок, европейская валюта начала резко ослабевать.

Курс доллара к иене увеличивался до 139,4 иены со 138,68 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 107,14 пункта.

Валютные инвесторы в среду оценивают американскую макростатистику. ВВП США в третьем квартале 2022 года, согласно второй оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год. Первая оценка минторга страны предполагала увеличение показателя на 2,6%. Также в среду аналитическая компания Automatic Data Processing опубликовала данные, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 127 тысяч при прогнозе в 200 тысяч.

Позднее на этой неделе, в пятницу, минтруд страны опубликует данные по рынку труда за ноябрь. Аналитики ждут, что безработица в США осталась на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.