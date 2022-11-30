МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Гривна не будет приниматься на территории Запорожской области с 1 января 2023 года, заявили власти региона. Юрий Черничук занял пост директора Запорожской АЭС

В среду в Мелитополе состоялся первый форум по ценообразованию в субъекте.

"Огромный интерес аудитории вызвали выступления представителей банковского сектора по вопросам прекращения обращения гривны на территории Запорожской области: гривна прекращает хождение на территории Запорожской области с 1 января 2023 года", — следует из сообщения властей.

Предприниматели и юрлица должны будут задокументировать оставшиеся гривны и сдать их в обслуживающий банк в первый месяц следующего года по установленному курсу. Срок сдачи валюты физлицами не ограничен, добавили власти.