МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос против доллара, евро и ослаб к юаню, по итогам ноября ослаб к евро и юаню, но укрепился к доллару, следует из данных торгов. Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе торгов среды

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 60,99 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,08 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня подорожал на 13 копеек, до 8,593 рубля, а объем торгов им составил 73,46 миллиарда рублей против 56,88 миллиарда по евро и 56,56 миллиарда по доллару.

Доллар подешевел в среду к рублю на 0,05%, евро – на 0,19%, а юань вырос на 1,48%. Рублевая цена нефти составила около 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

За ноябрь доллар подешевел на 49 копеек, евро вырос на 2,2 рубля, юань — на 20,8 копейки.

РУБЛЬ В ЗОНЕ КОНСОЛИДАЦИИ

Российская валюта в среду колебалась в узком коридоре – около 25 копеек к доллару и 35 копеек к евро.

"Доллар США и евро в среду снова демонстрировали разнонаправленную динамику к рублю. "Американец" упал до 60,99 руб., а "европеец" после выхода довольно обнадеживающих данных о замедлении инфляции в еврозоне вырос до 63,08 рубля", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" считает, что после прохождения пика налогового периода российская валюта не осталась без поддержки – цены на нефть пошли на восстановление по мере улучшения общего сентимента, снижения доллара к основным валютам, а также сигналов, указывающих на то, что ОПЕК+ 4 декабря может принять решение о сокращении добычи для стабилизации рынка.

"Китайский юань поднялся к максимумам с середины октября на фоне надежд на смягчение коронавирусных норм в стране", — обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

"Ориентиры для доллара и евро: интервалы 60–62 рубля и 62,5–65 рублей соответственно", — прогнозирует Мильчакова.

По предположению Буйволова, краткосрочно пара доллар-рубль не определится с трендом, продолжая курсировать вблизи текущих значений.