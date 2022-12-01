МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к снижению против доллара, теряет к юаню и к евро: иностранные валюты торгуются около 61,03 рубля, 8,63 рубля и 63,37 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль немного вырос в среду и подорожал за ноябрь к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 4 копейки, до 61,03 рубля, юань прибавлял тоже 4 копейки, до 8,63 рубля, евро рос на 29 копеек, до 63,37 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дешевел до 60,78 рубля.